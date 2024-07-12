ВТБ начал принимать заявки на обновленную «семейную» ипотеку

С 10 июля клиенты могут оформить в ВТБ заявки по новым условиям «семейной» ипотеки. Подача документов доступна россиянам, воспитывающим одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида.
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