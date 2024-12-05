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Святыня XIX века разрушена в результате обстрела ВСУ в Курской области

Святыня XIX века разрушена в результате обстрела ВСУ в Курской области

В селе Уланок Суджанского района Курской области произошло событие, которое затронуло сердца многих.Исторический Христорождественский храм, построенный более 150 лет назад, подвергся серьезным разрушениям.

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