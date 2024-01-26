TAC: ВСУ наносят удары по Белгороду и Донбассу из-за отчаяния

ВЛ

Валентина Лтвяк

Идиотские ожидания некоторых политологов. Украина убивает наших ребят, бомбит мирное население, сбила наш самолет и прочие, только нарастающие зверства, оказываются что это просо из за отчаяния, это агония режима Зеленского, Европа устала, Украина устала, США отказываются финансировать. Два года мы слышим Бред. Россия и наш народ приговорены США и Западом к разграблению и уничтожению. Другого пути у них нет, снимут с себя последние штаны, но будут толкать полезных идиотов на нашу страну. Этих идиотов много и внутри России. Одним Божиим словом их не остановить, ведь это нелюди, черти из Преисподней. Только с Верой в Бога, огнем и мечем уничтожить нежить до последнего мелкого беса.