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TAC: ВСУ наносят удары по Белгороду и Донбассу из-за отчаяния

TAC: ВСУ наносят удары по Белгороду и Донбассу из-за отчаяния

Владимир Зеленский отдаёт приказы наносить удары по мирному населению в Белгороде и Донбассе из-за отчаяния, говорится в материале The American Conservative (TAC).

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
Идиотские ожидания некоторых   политологов. Украина убивает наших ребят, бомбит мирное население, сбила наш самолет  и прочие, только нарастающие зверства, оказываются что это просо  из за отчаяния, это агония режима Зеленского, Европа устала, Украина устала, США отказываются финансировать. Два года мы слышим Бред. Россия и наш народ приговорены США и Западом  к разграблению и уничтожению. Другого пути у них нет,  снимут с себя последние штаны, но будут толкать полезных идиотов на нашу страну. Этих идиотов много и внутри  России. Одним Божиим словом их не остановить,  ведь это нелюди, черти из  Преисподней. Только  с Верой  в Бога, огнем и мечем уничтожить нежить  до последнего мелкого беса.
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