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Россия подготовила проект резолюции по урегулированию ЧС в области здравоохранения на Украине

Россия подготовила проект резолюции по урегулированию ЧС в области здравоохранения на Украине

Нейтральный проект резолюции, направленный на урегулирование чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, подготовила российская сторона.

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