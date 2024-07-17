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«Рейтер»: Германия в 2025 году выделит на военную помощь Украине €4 млрд

Проект федерального бюджета Германии на 2025 год, как ожидается, будет одобрен в среду, 17 июля. На военную поддержку Украины в нем предусмотрены расходы в размере €4 млрд, это вдвое меньше по сравнению с 2024 годом.

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