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Парламентская газета

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В ходе осеннего призыва будут вручать бумажные повестки

В ходе осеннего призыва будут вручать бумажные повестки

Призывникам в ходе осенней кампании 2024 года будут вручать бумажные повестки. Об этом 30 сентября сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

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