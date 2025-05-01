SuperJob: всего 1% жителей ЯНАО готов полностью доверить свое здоровье ИИ

Каждый второй ямалец приветствует использование врачом технологий с искусственным интеллектом (ИИ). Однако полностью доверить свое здоровье ИИ жители Ямала оказались не готовы, следует из данных SuperJob.
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