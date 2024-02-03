Раскольническая ПЦУ «исключила» из своего церковного календаря День памяти благоверного князя Александра Невского

Киевские власти, опираясь на искусственно созданную раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), продолжают раскручивать маховик гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) под предлогом ее связей с Московским патриархатом и обвинениями в подчинении Русской православной церкви (РПЦ).