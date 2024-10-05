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Анастасия Костенко жалуется на миллионный долг: «Мне просто взяли и нарисовали налог!»

Анастасия Костенко жалуется на миллионный долг: «Мне просто взяли и нарисовали налог!»

На днях Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, задержали правоохранители. Звезду соцсети и ее бывшего супруга Артема обвиняют в незаконном выводе 251 миллиона рублей за границу.

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