Take-Two Slides Into Correction As Grand Theft Auto Leak Investigation Intensifies Take-Two Interactive, whose Rockstar Games studio is developing Grand Theft Auto VI, was hit by a series of leaks last month ahead of the fall release.
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