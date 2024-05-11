В Печоре обрушилась часть пятиэтажки

Момент обрушения части аварийного здания попал на видеоВ городе Печора в Республике Коми обрушилась часть пятиэтажного кирпичного дома, к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, сообщает МЧС региона.
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