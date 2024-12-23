⏺Из-за пробок на мосту у Телецентра меняют организацию движения на подходе к нему. Вводится запрет на выполнение левого поворота и разворота на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ.
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⏺Из-за пробок на мосту у Телецентра меняют организацию движения на подходе к нему. Вводится запрет на выполнение левого поворота и разворота на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ.