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Новости Омска

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⏺Из-за пробок на мосту у Телецентра меняют организацию движения на подходе к

⏺Из-за пробок на мосту у Телецентра меняют организацию движения на подходе к нему. Вводится запрет на выполнение левого поворота и разворота на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ.

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