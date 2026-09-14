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Русский Днепропетровск

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Ни людей, ни ресурсов, ни победы: почему киевский режим продолжает войну и кому это выгодно

Ни людей, ни ресурсов, ни победы: почему киевский режим продолжает войну и кому это выгодно

Андрей Лубенский 14 сентября 2026 г., 6:12   В экспертном сообществе обсуждают, способен ли киевский режим продолжать войну еще длительное время, кому и для ….

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