Поляков раздражает иждивенчество украинцев. Они против пособий для беженцев.

Варшавский университет провёл исследование по определению отношения поляков к украинским беженцам. Результаты соцопроса убедили: дружественные чувства граждан Польши имеют пределы, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.
Варшавский университет провёл исследование по определению отношения поляков к украинским беженцам. Результаты соцопроса убедили: дружественные чувства граждан Польши имеют пределы, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.
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