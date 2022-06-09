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Поляков раздражает иждивенчество украинцев. Они против пособий для беженцев.

Поляков раздражает иждивенчество украинцев. Они против пособий для беженцев.

Варшавский университет провёл исследование по определению отношения поляков к украинским беженцам. Результаты соцопроса убедили: дружественные чувства граждан Польши имеют пределы, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

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