На Украине заявили о стремительном падении рейтинга Зеленского

Самая популярная публичная фигура — бывший главком ВСУ Валерий Залужный.фото: t.me/V_Zelenskiy_official--> За последние два месяца от президента Украины Владимира Зеленского отвернулось столько же сограждан, сколько за последние полтора года.
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