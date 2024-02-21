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На Украине заявили о стремительном падении рейтинга Зеленского

На Украине заявили о стремительном падении рейтинга Зеленского

Самая популярная публичная фигура — бывший главком ВСУ Валерий Залужный.фото: t.me/V_Zelenskiy_official--> За последние два месяца от президента Украины Владимира Зеленского отвернулось столько же сограждан, сколько за последние полтора года.

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