Ставропольский аэропорт может войти в новый нацпроект

Строительство нового терминала международного аэропорта в Ставрополе близится к завершению, власти рассматривают планы по реконструкции аэродромной инфраструктуры, 7 августа сообщила пресс-служба краевого миндора.
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