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Полковник ВВС США Мэнесс: Зеленский хотел отыграться на переговорах

Полковник ВВС США Мэнесс: Зеленский хотел отыграться на переговорах

Полковник ВВС Соединённых Штатов в отставке Роб Мэнесс выразил мнение, что Зеленский не способен смириться с тем, что инициатива в урегулировании конфликта на Украине полностью на стороне Российской Федерации.

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