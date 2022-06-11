СК: боевики «Азова» использовали жителей Мариуполя в качестве живого щита

Gilles Bader/Keystone Press Agency Следственный комитет России выяснил, что боевики «Азова»* (против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела) запугивали мирных жителей в Мариуполе и использовали их в качестве живого щита.
Gilles Bader/Keystone Press Agency Следственный комитет России выяснил, что боевики «Азова»* (против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела) запугивали мирных жителей в Мариуполе и использовали их в качестве живого щита.
Свежие комментарии