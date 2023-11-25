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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Памятники по рублю. Власти Барнаула хотят продать в 2024 году более 30 объектов

Памятники по рублю. Власти Барнаула хотят продать в 2024 году более 30 объектов

Предполагается, что продажа мунимущества принесет в городской бюджет более 30 млн рублей Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 1 декабря рассмотрят (и, скорее всего, утвердят) прогнозный план приватизации муниципального имущества на следующие три года.

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