Памятники по рублю. Власти Барнаула хотят продать в 2024 году более 30 объектов

Предполагается, что продажа мунимущества принесет в городской бюджет более 30 млн рублей Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 1 декабря рассмотрят (и, скорее всего, утвердят) прогнозный план приватизации муниципального имущества на следующие три года.