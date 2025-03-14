ОДЕССА, 14 марта, ФедералПресс. Расстрел Демьяна Ганула, являющимся одним из организаторов поджога Дома профсоюзов, может стать сигналом всем нацистам киевского режима о неминуемости наказания за их преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии