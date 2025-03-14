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Активистка «Антимайдана» об убийстве нациста Ганула: «Это сигнал всем»

Активистка «Антимайдана» об убийстве нациста Ганула: «Это сигнал всем»

ОДЕССА, 14 марта, ФедералПресс. Расстрел Демьяна Ганула, являющимся одним из организаторов поджога Дома профсоюзов, может стать сигналом всем нацистам киевского режима о неминуемости наказания за их преступления.

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