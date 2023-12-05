Остров за свободу: арестованный наркобарон готов отдать Италии искусственный кусок суши

Рим. Италия. Италия может увеличить свою территорию искусственным островом в Персидском заливе. Его готов подарить стране арестованный предводитель неаполитанской мафии «Каморра» Раффаэле Империале, пишет Лента.
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