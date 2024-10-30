В Пентагоне заявили о проблемах со складами из-за поддержки Украины

AP/TASS Военная поддержка Украины выявила серьезные проблемы в ВПК США. В том числе это касается сложностей с поддержанием, восстановлением и наполнением складов с оружием для нужд американской армии, признали в Пентагоне.
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