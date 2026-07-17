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Царьград

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Мэрия Москвы оснастила все трамваи системой климат-контроля

Мэрия Москвы оснастила все трамваи системой климат-контроля

Департамент транспорта Москвы сообщил о завершении обновления трамвайного парка. Теперь все 100% столичных трамваев оснащены системой климат-контроля, обеспечивающей комфорт для пассажиров в любое время года.

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