Мэрия Москвы оснастила все трамваи системой климат-контроля

Департамент транспорта Москвы сообщил о завершении обновления трамвайного парка. Теперь все 100% столичных трамваев оснащены системой климат-контроля, обеспечивающей комфорт для пассажиров в любое время года.
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