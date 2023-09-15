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Набиуллина назвала ожидания граждан от инфляции особым опасением ЦБ

Набиуллина назвала ожидания граждан от инфляции особым опасением ЦБ

Сильные опасения вызывает у Центрального Банка (ЦБ) России возможное закрепление инфляционных ожиданий у граждан РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина 15 сентября журналистам на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

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