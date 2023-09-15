Набиуллина назвала ожидания граждан от инфляции особым опасением ЦБ

Сильные опасения вызывает у Центрального Банка (ЦБ) России возможное закрепление инфляционных ожиданий у граждан РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина 15 сентября журналистам на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.
Сильные опасения вызывает у Центрального Банка (ЦБ) России возможное закрепление инфляционных ожиданий у граждан РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина 15 сентября журналистам на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.
Свежие комментарии