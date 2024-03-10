Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков скончался на 90-м году жизни. «В субботу, 9 марта, в Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века – легенда русского хоккея Николай Дураков.