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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков скончался на 90-м году жизни. «В субботу, 9 марта, в Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века – легенда русского хоккея Николай Дураков.

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