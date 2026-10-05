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Газета.ру

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Тренер Петрушин: правильно, что Головина отрпавили в "Монако"

Тренер Петрушин: правильно, что Головина отрпавили в "Монако"

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин поддержал решение отправить Александра Головина из сборной России в «Монако», передает Vprognoze.

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