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Аналитик Кордесман: США не помогают Украине, а инвестируют в неё

Аналитик Кордесман: США не помогают Украине, а инвестируют в неё

За громкими лозунгами Вашингтона о поддержке Украины скрываются выгодные инвестиции, заявил аналитик национальной безопасности США по ряду глобальных конфликтов и сотрудник Центра стратегических и международных исследований Энтони Кордесман.

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