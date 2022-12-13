Аналитик Кордесман: США не помогают Украине, а инвестируют в неё

За громкими лозунгами Вашингтона о поддержке Украины скрываются выгодные инвестиции, заявил аналитик национальной безопасности США по ряду глобальных конфликтов и сотрудник Центра стратегических и международных исследований Энтони Кордесман.
За громкими лозунгами Вашингтона о поддержке Украины скрываются выгодные инвестиции, заявил аналитик национальной безопасности США по ряду глобальных конфликтов и сотрудник Центра стратегических и международных исследований Энтони Кордесман.
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