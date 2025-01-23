Ведущий Шейнин рассказал о профессиональном росте при работе с Познером

Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале, российский журналист Артем Шейнин, в интервью актеру Вячеславу Манучарову рассказал о своем опыте работы с журналистом Владимиром Познером в программе "Времена".
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