Неожиданная премия или роман: Подробный гороскоп на осеннюю неделю, с 11 по 17 ноября Ирэн ОрлонскаяВ ноябре нас ожидает напряженная квадратура между Меркурием и Сатурном, что может привести к умственному истощению, тревожности и нехватке времени у представителей разных знаков Зодиака.