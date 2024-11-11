Неожиданная премия или роман: Подробный гороскоп на осеннюю неделю, с 11 по 17 ноября Ирэн ОрлонскаяВ ноябре нас ожидает напряженная квадратура между Меркурием и Сатурном, что может привести к умственному истощению, тревожности и нехватке времени у представителей разных знаков Зодиака.
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