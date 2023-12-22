Праздники и памятные даты, что отмечаем 23 декабря 2023 года Константин СентябрьВ эту субботу, 23 декабря 2023 года, в России и других странах земного шара отмечают интересный спортивный международный праздник – День сноубордиста.
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