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Праздники и памятные даты, что отмечаем 23 декабря 2023 года

Праздники и памятные даты, что отмечаем 23 декабря 2023 года

Праздники и памятные даты, что отмечаем 23 декабря 2023 года Константин СентябрьВ эту субботу, 23 декабря 2023 года, в России и других странах земного шара отмечают интересный спортивный международный праздник – День сноубордиста.

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