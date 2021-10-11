Спецы ВОЗ будут учиться под Казанью на "мертвых" вирусах

Выработают стандарт реагирования на эпидемиологические угрозы В понедельник на территории «Казань Экспо» стартовали первые международные учения мобильных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий.
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