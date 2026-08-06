7 августа - День образования Объединенной редакции МВД России

Сегодня Объединенная редакция МВД России отмечает 35 лет со дня своего создания. За эти годы редакция превратилась в мощный медиацентр, который не только освещает работу полиции, но и формирует доверие общества к органам внутренних дел.
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