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Происшествия

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7 августа - День образования Объединенной редакции МВД России

7 августа - День образования Объединенной редакции МВД России

Сегодня Объединенная редакция МВД России отмечает 35 лет со дня своего создания. За эти годы редакция превратилась в мощный медиацентр, который не только освещает работу полиции, но и формирует доверие общества к органам внутренних дел.

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