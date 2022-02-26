На нефтебазе города Ровеньки Луганской Народной Республики прогремел взрыв.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Взрыв на нефтебазе в ЛНР: есть пострадавшие «В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива.