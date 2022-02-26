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Взрыв на нефтебазе в ЛНР: есть пострадавшие

Взрыв на нефтебазе в ЛНР: есть пострадавшие

На нефтебазе города Ровеньки Луганской Народной Республики прогремел взрыв.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Взрыв на нефтебазе в ЛНР: есть пострадавшие «В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива.

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