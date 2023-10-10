Мосбиржа запустила торги премиальными опционами на золото

Московская биржа объявила о запуске на срочном рынке торгов премиальными опционами на золото. Инвесторы смогут зарабатывать на изменении курса золота, не приобретая его на рынке драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки.
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