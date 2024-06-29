В Запорожской области трофейный дрон «Баба-яга» используют против ВСУ

В Запорожской области операторам беспилотников группировки войск «Днепр» передадут трофейный БПЛА «Баба-яга», сообщает ТАСС со ссылкой на мастера регионального центра метрологии Минобороны РФ, участвовавшего в переоборудовании дрона.
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