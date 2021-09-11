Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

МВД России запускает проект «Любимый город»

МВД России запускает проект «Любимый город»

«В День города Москвы МВД России запускает онлайн-акцию «Любимый город». В рамках проекта сотрудники полиции по всей стране готовят ко дню рождения своего города творческий подарок — видеозарисовки, в которых они поздравляют родные города.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх