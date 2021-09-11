МВД России запускает проект «Любимый город»

«В День города Москвы МВД России запускает онлайн-акцию «Любимый город». В рамках проекта сотрудники полиции по всей стране готовят ко дню рождения своего города творческий подарок — видеозарисовки, в которых они поздравляют родные города.
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