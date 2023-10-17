В Москве против многодетной матери возбуждено дело о торговле детьми

В Москве по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о торговле детьми с использованием поддельных документов в отношении 47-летней женщины, которая воспитывает 15 несовершеннолетних, и её соучастницы.
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