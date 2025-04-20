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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Иванове разваливаются ступеньки рядом с администрацией города

В Иванове разваливаются ступеньки рядом с администрацией города

Город, в который вкладывают миллионы на ремонт и благоустройство, буквально рассыпается на глазах. Если бы это происходило где-то на окраинах, вдали от кабинетов чиновников, ещё можно было бы сослаться на недосмотр: мол, не увидели, не уследили, жалоб не поступало.

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