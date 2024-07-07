Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжает набирать обороты. Её важной частью является обновление подвижного состава.
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Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжает набирать обороты. Её важной частью является обновление подвижного состава.
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