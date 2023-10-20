Уилл Смит назвал откровения жены "жестокими и прекрасными"

Уилл Смит неожиданно появился в Бесплатной библиотеке Еноха Пратта в Балтиморе в рамках пресс-тура его супруги Джады Пинкетт Смит, где он выразил полную поддержку ее откровениям об их браке, в частности, заявлениям о том, что они расстался в 2016 году.