В Воронежской области легковушка столкнулась с грузовиком из-за нарушения ПДД

Инцидент произошел прошлым утром на 194 км дороги Р-298 «Курск-Воронеж» в Хохольском районе. Согласно предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Лада Нива», двигаясь по направлению от посёлка Хохольский, нарушил правила проезда нерегулируемого перекрёстка и, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении грузовику «Ситрак».