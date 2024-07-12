Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Чтобы не накапливали надо лупить по Днепру и Дунаю.Украина копит вое...
  • Eduard
    Пока Россия не врежет по США И ЕС эта война будит вечная.Преступные мигранты США сидят по уши в долгах,но всё делают ...США заказали разр...
  • Геннадий Сытник
    Скорей бы...Украинские чиновн...

Американцы переживают из-за того, что российский спутник может снести Интернет, связь и навигацию

Американцы переживают из-за того, что российский спутник может снести Интернет, связь и навигацию

Таинственный военный спутник "Космос-2553" привлек внимание Конгресса США, пишет газета The Washington Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Тимошевский
Да они на этой волне могут и провокацию в космосе устроить,обвинив в этом Россию.Им не в первой.
Ответить
15 час.
лина любимцева
За связь Интернет и навигацию переживают?......    А ТО, что американцы, из Космоса, ПОДЖИГАЮТ российские леса в труднодоступных таежных районах, горит все тысячи километров!!!  ,  а позавчера подожгли лес у Энергодара возле Запорожской АЭС, В ОПАСНОМ РАЙОНЕ!!... Вообще уже озверели, твари!! ВСЕ, что ни изобретет человечество, они это все скупают своим никчемным долларом, а  потом  используют против людей!!! Нужно ЛИШИТЬ американский доллар статуса международной валюты. ПРАВ БЫЛ СТАЛИН, мудрый человек, когда был против этого международного статуса доллара....
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
США везде и  всем ГАДЯТ!! Иному не обучены...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх