Американцы переживают из-за того, что российский спутник может снести Интернет, связь и навигацию

Да они на этой волне могут и провокацию в космосе устроить,обвинив в этом Россию.Им не в первой.

лина любимцева

За связь Интернет и навигацию переживают?...... А ТО, что американцы, из Космоса, ПОДЖИГАЮТ российские леса в труднодоступных таежных районах, горит все тысячи километров!!! , а позавчера подожгли лес у Энергодара возле Запорожской АЭС, В ОПАСНОМ РАЙОНЕ!!... Вообще уже озверели, твари!! ВСЕ, что ни изобретет человечество, они это все скупают своим никчемным долларом, а потом используют против людей!!! Нужно ЛИШИТЬ американский доллар статуса международной валюты. ПРАВ БЫЛ СТАЛИН, мудрый человек, когда был против этого международного статуса доллара....