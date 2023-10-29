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Крымская газета

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Миллионы – на идеи: в Крыму добавили денег на проекты, реализуемые в рамках инициативного бюджетирования

Миллионы – на идеи: в Крыму добавили денег на проекты, реализуемые в рамках инициативного бюджетирования

Спонсор? Это хорошо! – Ввиду поступления многочисленных обращений глав администраций по поводу удорожания оборудования и материалов… принято решение об увеличении размера субсидии на поддержку одного проекта с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей, – сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.

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