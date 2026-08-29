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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о столкновении с тренером «ПСЖ» на разминке: «В день 2 раза вот это упражнение делай, позвоночник не будет болеть»

Вратарь « ПСЖ » Матвей Сафонов пошутил по поводу своего случайного столкновения с одним из членов тренерского штаба команды во время разминки перед игрой 2-го тура Лиги 1 с « Лиллем » (2:2).

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