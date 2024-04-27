Объем закупок на портале поставщиков превысил 24 млрд руб. с начала года

В первом квартале 2024 года государственные и муниципальные заказчики провели на московском портале поставщиков более 150 тысяч закупок на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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