Объем закупок на портале поставщиков превысил 24 млрд руб. с начала года

В первом квартале 2024 года государственные и муниципальные заказчики провели на московском портале поставщиков более 150 тысяч закупок на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.