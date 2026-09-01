Netflix выпустил детективный триллер "Шепот за окном" с Робертом Де Ниро и Майклом Китоном

Кадр из фильма «Шепот за окном» (2026) © Netflix На Netflix вышел детективный триллер Джеймса Эшкрофта «Шепот за окном» по одноименному роману про серийных убийц и похищенных детей.
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