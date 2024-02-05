Фермеры заставили Евросоюз пересмотреть отношение к Украине

Концепция зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом терпит крах на наших глазах. Приговор ей фактически вынесли протесты французских, бельгийских, испанских и прочих фермеров, охватившие европейские столицы.
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