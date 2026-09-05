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Лавров: метастазы нацизма распространяется в Европе, особенно на Украине

Лавров: метастазы нацизма распространяется в Европе, особенно на Украине

Метастазы нацизма распространяются по всей Европе, при этом на Украине его проявления особенно сильны и концентрированы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече президента России Владимира Путина с пятеркой лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», 5 сентября сообщает РИА Новости.

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