Лавров: метастазы нацизма распространяется в Европе, особенно на Украине

Метастазы нацизма распространяются по всей Европе, при этом на Украине его проявления особенно сильны и концентрированы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече президента России Владимира Путина с пятеркой лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», 5 сентября сообщает РИА Новости.