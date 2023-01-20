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Компании «Роснефть» присвоен наивысший кредитный рейтинг агентства АКРА

Компании «Роснефть» присвоен наивысший кредитный рейтинг агентства АКРА

﻿﻿Роснефти присвоен высший кредитный рейтинг агентства АКРА. Такая же оценка была дана при выпуске облигаций компании.

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