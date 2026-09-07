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Татар-информ

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В Казани стартовал полуфинал «Большой перемены»

В Казани стартовал полуфинал «Большой перемены»

Около 400 школьников 8–10 классов и студентов организаций среднего профессионального образования из более чем 40 регионов России собрались в Казани на полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена».

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